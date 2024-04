"Salzburger Nachrichten"-Eigentümer Max Dasch ist tot

Der Eigentümer, Verleger und Herausgeber der "Salzburger Nachrichten", Max Dasch, ist gestern, Mittwoch, nach kurzer Krankheit im Alter von 77 Jahren verstorben. Dasch habe sich als Herausgeber zeitlebens für die Pressefreiheit und die damit verbundene Freiheit jedes einzelnen Menschen, die liberale Demokratie, die Menschenrechte, die soziale Marktwirtschaft und den Rechtsstaat eingesetzt, heißt es in einem Nachruf der Zeitung am Donnerstag.

Max Dasch wurde am 15. Juni 1946 in Salzburg als Sohn von Max und Katharina Dasch geboren. Sein Vater war gemeinsam mit Gustav Canaval der Begründer und langjährige Geschäftsführer und Herausgeber der "Salzburger Nachrichten". Max Dasch studierte an der Universität Wien Philosophie und schloss das Studium 1971 mit dem Doktorat ab. In die Zeitungsbranche stieg er bei der "Süddeutschen Zeitung" ein. Anschließend wurde er Werbeleiter der "Salzburger Nachrichten" und drei Jahre später Geschäftsführer. Nach dem Tod seines Vaters im Jahr 1977 wurde er Gesellschafter der "Salzburger Nachrichten", ab dem Jahr 1982 auch deren Herausgeber.