Salzburger Museum der Moderne zeigt Camera Austria-Hommage

Seit den 1970er-Jahren hat Camera Austria als Ausstellungsmacher, Verlag und Veranstalter von Symposien in Graz die Diskussion über das Medium Fotografie in Österreich geprägt und internationale Positionen präsentiert. Das Salzburger Museum der Moderne widmet der Institution nun unter dem Titel "Camera Austria International - Labor für Fotografie und Theorie" eine eigene Ausstellung.

Camera Austria stehe für die Reflexion über Fotografie als Kunstform, sagte Museumsdirektor Thorsten Sadowsky am Freitag beim Presserundgang durch die bis 3. März 2019 laufende Schau. Mit 36 Positionen und 500 Arbeiten gibt sie auch einen Überblick über die Entwicklung zeitgenössischer Fotografie im internationalen Kontext. Die Ausstellung greife das Experimentieren und das Beleuchten der unterschiedlichen fotografischen und theoretischen Zugänge auf, das von Anfang an im Zentrum der Arbeit der Camera Austria gestanden habe, sagte Kuratorin Christiane Kuhlmann. Der Anknüpfungspunkt an Graz war für die Ausstellungsmacherin rasch klar: In der Fotosammlung des Museums der Moderne und in der Fotosammlung des Bundes, die in Salzburg beheimatet ist, finden sich Werke von Camera-Austria-Künstlern wie Manfred Willmann oder Helmut Tezak.