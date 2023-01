Salzburger Museum der Moderne mit weiblichen Positionen

Das Rupertinum als erster Standort des Museums der Moderne Salzburg feiert heuer sein 40-jähriges Bestehen. Das Jubiläum ist auch Anlass, um die Salzburger zu bitten, ihre mit dem Museum verbundenen Geschichten zu erzählen. Sie werden Teil einer Schau, die ab 24. Juni gezeigt wird - und die als eine von zwölf für dieses Jahr geplanten Ausstellungen einen Schwerpunkt auf weibliche künstlerische Positionen legen soll, informierte Museumsdirektor Harald Krejci am Donnerstag.

Einen Einblick in die Positionen chinesischer Künstlerinnen der Gegenwart erlaubt "Stepping Out!" in Kooperation mit dem Kunstmuseum Lillehammer und Kunstforeningen GL Strand. Insgesamt 26 Künstlerinnen, die alle in China leben und arbeiten, zeigen ihre Werke. Mit Marinella Senatore präsentiert das Museum der Moderne zudem eine italienische Gegenwartskünstlerin, die mit unterschiedlichsten Medien - Lichtskulpturen, Fotografien, Filme, Zeichnungen oder Textilien - arbeitet und die in ihrem Werk stark auf Partizipation setzt. In Salzburg soll unter dem Titel "The School of Narrative Dance" mit der Bevölkerung eine Parade mit Tanz, Musik, Gesang und Performance entstehen.