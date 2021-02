Salzburger Machtdemonstration und violetter Hoffnungsfunke

Fußball-Meister Salzburg und die Wiener Austria haben am Mittwoch ein sehenswertes Bundesliga-Spiel zur beidseitigen Zufriedenheit geliefert. Die Salzburger freute nach dem 3:1 im eigenen Stadion die gelungene Machtdemonstration nach 0:1-Rückstand, die Austria ihre über weite Strecken gezeigte Konkurrenzfähigkeit. In Wien-Favoriten ortet man Aufwärtstendenz. Die "Veilchen" entwickeln sich laut ihrem Trainer Peter Stöger allmählich "zu einer ordentlichen Fußballmannschaft".

Die Austria hätte in Salzburg "gerne etwas mitgenommen", nicht nur Stöger wusste um die Möglichkeit, mit einer Überraschung an den Top sechs anzudocken. "Als wir das letzte Mal die Chance dazu hatten, hatte es noch 25 bis 30 Grad." Der Spielfilm war zunächst durchaus nach dem Geschmack des Betreuers. Stöger meinte zu erkennen, wie sein Team dem Favoriten nicht nur den obligatorischen Kampf anbot, sondern sporadisch "die beste Mannschaft in Österreich unter Druck" setzte, das Spiel beruhigte und die Salzburger zeitweise zu dem zwang, "was sie am wenigsten gern machen: Dass sie auch mal hinten nach laufen", sagte Stöger auf Sky.