Salzburger Landestheater zeigt Oper von Wunderkind Deutscher

Die dritte Oper der als Wunderkind gefeierten Alma Deutscher ist am Samstagabend im Salzburger Landestheater erfolgreich uraufgeführt worden. Nach fast dreieinhalb Stunden fiel der Vorhang für "Des Kaisers neue Walzer" begleitet von starkem Applaus des Publikums. In der musikalischen Komödie geht es um die etwas holprige Annäherung zwischen einer Milliardärs-Tochter und einem Gärtner - sie liebt die Klassik, er liebt die Popmusik.

Das Bühnenwerk erinnert aufgrund der viele Sprech-Passagen und der Mikrofon-Unterstützung für die Akteure auf weiten Strecken eher an ein Musical oder eine musikalische Nummern-Revue als an eine klassische Oper, was das Publikum aber nicht zu stören schien. Das Mozarteumorchester Salzburg leitete Katharina Wincor.