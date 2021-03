Salzburger Landestheater zeigt neue "Zauberflöte" im Stream

Das Streamingangebot läuft im wahrsten Sinne des Wortes gut für das Salzburger Landestheater. Vor allem international bekomme man mehr Aufmerksamkeit als erwartet. Somit kann man heute, Freitagabend, quasi von einer weltweiten Premiere von Christiane Lutz' Neuinszenierung von Mozarts "Zauberflöte" sprechen.

Auf dieses Spielchen lässt sich Christiane Lutz jedoch nicht ein. Sie bedient sich an der klassischen Zauberflötenerscheinung und -symbolik: hohe, Efeu umrankte Tempelmauer, hieroglyphische Inschriften und Projektionen der vier Elemente (Bühne: Christian Tabakoff). Nicht erst August Everding bewies mit seiner Rekonstruktion der damals 200 Jahre alten Inszenierung der Hofoper unter den Linden in den 90ern, dass Altbewährtes oft am besten lohnt. Und so mag Lutz mit ihren langen Priestergewändern, der silbernen Giftschlange und den kosmischen Sternenbildern keinen neuen Weg bestreiten - auch wenn Papageno ihn in Sneakers entlang wandelt und die drei Knaben auf umgebauten E-Scootern fahren. Der Pfad ist jedoch ein sehr solider, was ihr vor allem mit Blick auf den Videostream, der aktuell die einzige Möglichkeit bietet, die Inszenierung zu sehen, in die Karten spielen sollte. Gewohntes wirkt via Bildschirm schließlich weniger befremdlich.