Salzburger Kunstverein zeigt bisher größte Einzelausstellung

Mit insgesamt 17.000 Besuchern, davon 14.000 im Kabinett, im vergangenen Jahr, schaut der Salzburger Kunstverein mit insgesamt zwölf Ausstellungen zuversichtlich ins Jahr 2020. Mit Megan Rooney zeigt das Haus ab Juli außerdem seine bisher größte Einzelausstellung. Sie verbindet in ihrer Arbeit Malerei und Bildhauerei mit Tanz und Performance.

Die zwölf Ausstellungen, je fünf im Großen Saal und im Kabinett sowie zwei Ausstellungen in der Ringgalerie, finden sich im Programm 2020 des Salzburger Kunstvereins. Die Themen sollen dabei immer wieder miteinander verflochten sein. Gleich die erste Ausstellung von Gernot Wieland ab Februar beschäftigt sich stark mit dem Thema Erinnerung. Der in Berlin lebende Österreicher verarbeitet in Filmen und Zeichnungen eigene Erinnerungen und übt auf diese Weise Kritik an Kultur und Geschichte.