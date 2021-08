Salzburger Festspiele verzeichneten 91 Prozent Auslastung

Die noch bis zum kommenden Dienstag laufenden Salzburger Festspiele haben am Freitag Bilanz über die zu Ende gehenden Festivalsaison 2021 gezogen. Nach der pandemiebedingt entschlackten Auflage im Vorjahr - dem eigentlichen 100-Jahre-Jubiläum - wurden heuer jene Produktionen umgesetzt, die eigentlich 2020 vorgesehen waren. Und das offenbar mit Erfolg. Dafür sprechen nicht nur eine Vielzahl positiver Opern-, Schauspiel- und Konzertkritiken, sondern auch die nackten Zahlen.

"Zum letzten Festspielwochenende dürfen wir uns über einen dreifachen Erfolg freuen. Wir konnten in Zeiten der Pandemie sichere Festspiele abhalten. Wir haben in Oper, Schauspiel und Konzert Produktionen gezeigt, die so nur unter den idealen Bedingungen für Proben und Aufführungen bei den Salzburger Festspielen möglich sind, und wir durften Karteneinnahmen verbuchen, die all unsere Hoffnungen überstiegen", teilte Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler mit.