Salzburger Festspiele: Ruth Beckermann macht Joyce erlebbar

Bloß keine Ausstellung über Joyce wollte die österreichische Dokumentarfilmerin und Autorin Ruth Beckermann machen, als sie von Schauspielleiterin Bettina Hering eingeladen wurde, sich für die Salzburger Festspiele mit James Joyce zu beschäftigen. Stattdessen entstand eine Installation im Salzburger Barockmuseum, die in knapp zehn Minuten einlädt, Joyce in einer "meditativen Bildebene" zu erleben.

"Ich verbinde Salzburg immer mit Regen und Gewitter und dachte auch gleich bei der Einladung von Bettina Hering daran. Außerdem ist Joyce ja auch das Gewitter der Literaturgeschichte", erklärte Beckermann beim Pressegespräch am Donnerstag ihre Wahl, ausgerechnet ein Gewitter ins Zentrum ihrer Arbeit "Joyful Joyce" zu stellen - und das wortwörtlich. Nachdem man im Vorraum über einen Kreis mit Joyce's auf den Boden geschriebenen Donnerworten gelaufen ist, gelangt man in einen dunklen Raum und blickt ins darunter gelegene Stockwerk direkt auf einen Bildschirm, der sich teilweise auch die Wand hinaufzieht. Ein blauer Himmel und ein paar Wolken sind sichtbar, die sich in den dann folgenden neun Minuten und 22 Sekunden zu einem krachenden Gewitter entwickeln.