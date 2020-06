Salzburger Festspiele: Rabl-Stadler für weiteres Jahr bereit

Helga Rabl-Stadler bleibt ein weiteres Jahr Präsidentin der Salzburger Festspiele. Die Langzeit-Prinzipalin des heimischen Kulturtankers hat am Freitag ihre Bereitschaft erklärt, ihren mit Jahresende auslaufenden Vertrag noch einmal um ein Jahr zu verlängern. Im Kuratorium, das die Entscheidung formal beschließen muss, stieß die Ankündigung auf einhellige Zustimmung.

"Ich war fest entschlossen, nach diesem Jubiläum am 31. Dezember 2020 meine Arbeit für die Salzburger Festspiele zu beenden", sagte Rabl-Stadler zur APA. "Aber das positive Echo der Salzburgerinnen und Salzburger und unseres Publikums in aller Welt auf unsere Entscheidung, Festspiele in schwierigen Zeiten zu machen, sowie das große Vertrauen des Kuratoriums und die Bitte unseres Intendanten, ihn nicht mitten im Jubiläum im Stich zu lassen, haben mich bewogen, meine Meinung zu ändern und Markus Hinterhäuser bis zum Ende des Jubiläums am 31. August 2021 zu begleiten."