Salzburger Festspiele: OGH bestätigte Urteil gegen Viagogo

Der Salzburger Festspielfonds hat mit seiner Klage gegen den Online-Kartenvermittler Viagogo wegen unzulässiger Vermittlung von Eintrittskarten auch in letzter Instanz Recht bekommen. Der Oberste Gerichtshof hat nun das Urteil des Handelsgerichtes Wien bestätigt. "Die Vermittlung von Eintrittskarten für die Salzburger Festspiele durch Viagogo, oft vielfach zu überhöhten Preisen, war rechtswidrig", informierten die Salzburger Festspiele am Montag.

Viagogo habe in einem zweieinhalb Jahre andauernden Prozess versucht, sich als schlichte Vermittlungsplattform darzustellen und so einer Haftung zu entgehen, hieß es in der Aussendung der Salzburger Festspiele. Der Oberste Gerichtshof habe nun in letzter Instanz bestätigt, dass Viagogo selbst den Kartenverkauf auf seiner Plattform unterstützt und daher auch für rechtsverletzende Inhalte und rechtswidrige Tätigkeiten auf seiner Plattform hafte.