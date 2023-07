Salzburger Festspiele - Jubel um Bühnenversion von "Amour"

Ein Film hat am Sonntagabend für den ersten großen Schauspielerfolg der diesjährigen Salzburger Festspiele gesorgt. Im Landestheater brachte Karin Henkel Michael Hanekes Film "Amour" auf die Bühne und erweiterte das preisgekrönte filmische Kammerspiel, in dem vor elf Jahren Jean-Louis Trintignant und Emmanuelle Riva brillierten, zu einer allgemeinen Auseinandersetzung um Liebe und Leid, Tod und Sterbehilfe: ein nach zweieinhalb Stunden umjubelter Triumph der "Liebe".

Realismus setzt Henkel in dieser Koproduktion mit den Münchner Kammerspielen nur dort ein, wo sie ihn braucht, um die Absurdität unseres gesellschaftlichen, medizinischen und technischen Umgangs mit dem Sterben darzulegen. In ebenso zynischen wie komischen Szenen wird der Umgang mit Spezialbetten und Rollstühlen oder der Leistungskatalog professioneller Pflegedienste erläutert. Ansonsten konzentriert sie sich in einem abstrakten Raum von Muriel Gerstner, der das traurig-tragische Geschehen in der Pariser Altbauwohnung eines alten Ehepaares aus dem Musik-Milieu ins Allgemeingültige hebt, darauf, ihrem Hauptdarsteller Entfaltungsmöglichkeit zu geben.