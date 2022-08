Salzburger Festspiele heuer mit 96 Prozent Auslastung

Die Salzburger Festspiele schließen das Festival 2022 mit einer Auslastung von ungefähr 96 Prozent ab und liegen damit nur knapp unter den Ergebnissen aus Vor-Corona-Zeiten. Bis gestern, Montag, wurden in den regulären Aufführungen 211.000 Besucherinnen und Besucher gezählt, addiert man dazu noch die Proben und Sonderveranstaltungen kommt man auf annähernd 241.600, wie aus der am Dienstag veröffentlichten Bilanz hervorgeht.

Bei der Auslastung blieben die Festspiele heuer um einen Prozentpunkt unter der 97-Prozent-Marke, die in den letzten drei Jahren vor Ausbruch der Pandemie jeweils erreicht wurde. Bei der stark abgespeckten Ausgabe 2020 lag die Auslastung bei 96 Prozent, im Vorjahr dann nur bei 91 Prozent. Hätten nicht vier Vorstellungen gesundheitsbedingt abgesagt werden müssen, wäre heuer sogar ein neuer Rekord erzielt worden, betonte der Kaufmännische Direktor der Festspiele, Lukas Crepaz. Er darf sich über Einnahmen in der Höhe von 31,1 Millionen Euro freuen, die in diesem Sommer eingespielt wurden und damit Vor-Corona-Niveau erreichten (2019: 31,2 Mio. Euro).