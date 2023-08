Salzburger Festspiele ehren Pianisten András Schiff

Der Pianist András Schiff ist am Mittwoch bei den Salzburger Festspielen mit der Festspielnadel mit Rubinen ausgezeichnet worden. Intendant Markus Hinterhäuser würdigte den 1953 in Budapest geborenen Musiker in einer Ansprache als einen "wesentlichen Künstler, der Festspielgeschichte mitgeschrieben hat, als einen der bedeutendsten Pianisten unserer Zeit und einen wirklichen Freund der Salzburger Festspiele."

Sein Debüt bei den Salzburger Festspielen gab Schiff am 13. August 1982. Fast auf den Tag genau 41 Jahre später bestritt er am gestrigen Dienstag ein Solistenkonzert im Großen Saal der Stiftung Mozarteum - es war sein mittlerweile 66. Auftritt bei dem Festival. Schiff arbeitete in seiner Karriere mit den berühmtesten Orchestern und Dirigenten zusammen, 1999 gründete er ein eigenes Kammerorchester, die Cappella Andrea Barca. Er wurde vielfach mit bedeutenden internationalen Preisen ausgezeichnet und 2014 von Königin Elizabeth II. für seine Verdienste um die Musik in den englischen Ritterstand erhoben.

Mit der Auszeichnung Festspielnadel mit Rubinen wurden bereits Festspielkünstler wie Edith Clever, Christa Ludwig, Anne-Sophie Mutter, Christian Stückl, Jürgen Flimm, Riccardo Muti, Mariss Jansons, Daniel Barenboim, Franz Welser-Möst und zuletzt Wolfgang Rihm geehrt.