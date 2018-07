Salzburger Festspiele 2018 werden offiziell eröffnet

Mit der traditionellen Eröffnungsrede beim Festakt in der Felsenreitschule starten am Freitag die Salzburger Festspiele offiziell in ihre Ausgabe 2018. Inoffiziell dominiert das Festspielgeschehen mit der Ouverture spirituelle inklusive der Premiere des heurigen "Jedermann" schon seit vergangenem Freitag die Stadt. Als Festredner ist heuer der deutsche Historiker Philipp Blom geladen.

Mit der Verpflichtung des in Wien lebenden Autors setzten Intendant Markus Hinterhäuser und Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler auf einen Redner, der sich mit dem Thema der Aufklärung auseinandersetzen soll – gewissermaßen als Gegenpol zum heurigen Festspielmotto “Passion, Ekstase, Leidenschaft”.

Bis zum 30. August werden nun zahlreiche Opern- und Schauspielproduktionen sowie ein dichter Konzertreigen Kulturfreunde an die Salzach locken. Insgesamt wurden mehr als 224.000 Karten aufgelegt.