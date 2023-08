Salzburger Festspiel-"Falstaff": Wassereinbruch und Buhorkan

Buhorkan und Gewittersturm zur "Falstaff"-Premiere bei den Salzburger Festspielen: Während vor dem Großen Festspielhaus kurz vor der Pause ein massives Gewitter Salzburg erschütterte, entlud sich am Ende des jüngsten Premierenabends im Inneren ein Buhorkan über dem Regieteam des "Falstaff" rund um Christoph Marthaler. Anders als das Ensemble und die Leistung der Philharmoniker im Graben unter Ingo Metzmacher fiel die Inszenierung klar durch.

(S E R V I C E - "Falstaff" von Giuseppe Verdi im Rahmen der Salzburger Festspiele im Großen Festspielhaus, Hofstallgasse 1, 5020 Salzburg. Regie: Christoph Marthaler, Musikalische Leitung: Ingo Metzmacher am Pult der Wiener Philharmoniker, Bühne/Kostüme: Anna Viebrock, Licht: Sebastian Alphons. Mit Gerald Finley - Sir John Falstaff, Simon Keenlyside - Ford, Bogdan Volkov - Fenton, Thomas Ebenstein - Dr. Cajus, Michael Colvin - Bardolfo, Jens Larsen - Pistola, Elena Stikhina - Alice Ford, Giulia Semenzato - Nannetta, Tanja Ariane Baumgartner - Quickly, Cecilia Molinari - Meg Page, Marc Bodnar - Orson W., Liliana Benini - Robinia, Joaquin Abella - First Assistant Director. Weitere Aufführungen am 16., 20., 23., 26. und 30. August. Übertragung der Inszenierung am 19. August ab 20.15 Uhr in 3Sat sowie am 3. September ab 21.45 Uhr in ORF III. )