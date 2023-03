Salzburger Bierpartei nur Kunstprojekt

Das Antreten der "Salzburger Bierpartei" (SBP) bei der Salzburger Landtagswahl am 23. April war entgegen ursprünglichen Aussagen doch kein ernst zu nehmendes politisches, sondern ein künstlerisches Projekt. "Die Unterstützungserklärungen waren echt und die Wahlliste war echt", erklärte der Kulturmanager Paul Estrela am Donnerstag. Allerdings habe man einen "Selbstzerstörungsmechanismus" eingebaut, der dafür sorge, dass die Partei nicht auf dem Stimmzettel stehen werde.

Alle Personen auf der Liste hätten nämlich bereits beim Einreichen bei der Landeswahlbehörde eine Verzichtserklärung abgegeben - was es der Wahlkommission unmöglich mache, ein Antreten der SBP zu akzeptieren. Man habe mit der Aktion zeigen wollen, dass Parteien heute oft nur mehr als Marken rezipiert werden und dass Farben und Sprüche oft mehr Rolle spielen, als die Ideologien dahinter. "Wir wollten Menschen dazu bringen das zu hinterfragen", sagte Estrela - der heute in Mönchskutte verkleidet 150 Unterstützungserklärungen am Sitz der Salzburger Landesregierung auf ein Holzbrett schlug.