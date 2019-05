Salzburger Bibelmuseum setzt auf Crowdfunding

Das Salzburger Bibelmuseum Bibelwelt startet am kommenden Wochenende für eine neue Sonderausstellung erstmals eine Crowdfunding-Aktion. Um die Schau "Lebens.Körner - Getreide und Brot im Alten Orient" mitzufinanzieren, sollen rund 3.000 Euro der 5.000 bis 6.000 Euro teuren Ausstellung über zahlreiche Kleinbeträge gesammelt werden.

“Wir wollen die kulturelle und religiöse Bedeutung von Brot in die Mitte stellen – in einer Welt, in der immer noch viel zu viele hungern”, sagte Bibelwelt-Direktor Eduard Baumann am Dienstag im APA-Gespräch. “Das beginnt in Ägypten, wo etwa der Sauerteig erfunden wurde, zeigt aber auch, dass Wasser holen und Brotbacken zur Zeit Jesu mühsam und kein Honigschlecken war.” Außerdem würden zahlreiche Bibelstellen von der Bedeutung des Brotes als Zeichen für das Leben zeugen.