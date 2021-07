Salzburg zum Auftakt zu Gast im Grazer Tollhaus

Mit dem Spitzenspiel zwischen Sturm Graz und Red Bull Salzburg eröffnet die Fußball-Bundesliga am Freitag (20.30 Uhr/frei empfangbar Sky) die neue Saison. Die Ausgangslage vor der ersten Standortbestimmung ist gleich pikant: Der Außenseiter aus Graz baut auf ein eingespieltes Kollektiv und hofft zuhause auf ein "Tollhaus". Der Favorit aus Salzburg reist unter neuem Trainer mit veränderter Mannschaft und Fragezeichen hinter den Automatismen an.

Sturm hat Salzburg im Vorjahr als einziges Bundesliga-Team gleich zweimal geschlagen (3:1 in Salzburg und 2:1 in Klagenfurt/das Spielfeld in Graz war nicht benützbar). Danach war aber Schluss mit lustig. Die folgenden drei Partien gingen klar an den Serien-Meister, in der Liga jeweils 3:1 (auswärts und in Graz) und im Cup-Semifinale in Klagenfurt mit 4:0.