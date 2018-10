Salzburg will vor Heim-50er den "Flow wieder aufnehmen"

Alles andere als der elfte Sieg im elften Saisonspiel wäre für Tabellenführer Red Bull Salzburg eine Überraschung. Am Samstag (17.00 Uhr) empfangen die "Bullen" Nachzügler Wacker Innsbruck, die Truppe von Marco Rose steht beim ersten Auftritt nach der Ländermatch-Pause vor dem 50. Heimpflichtspiel ohne Niederlage. Die anderen Samstagspartien lauten LASK - Altach und Hartberg - Rapid (17.00 Uhr).

Rapid peilt mit einem Sieg beim Neunten in Hartberg den Vorstoß in die obere Tabellenhälfte der Fußball-Bundesliga an. Die Hütteldorfer sind seit zwölf Partien (zehn Siege, zwei Remis) gegen die jeweiligen Aufsteiger ungeschlagen. “Es ist ein Spiel, wo wir den Dreier benötigen. Es ist die verdammte Pflicht, die zu holen”, sprach Rapid-Trainer Dietmar Kühbauer Klartext. Auch Hartberg-Coach Markus Schopp war sich der Ausgangslage bewusst. “Wir wissen, wer zu Gast ist und um die Qualität von Rapid, aber auch, dass für uns was möglich ist, wenn wir an unsere Grenzen gehen”, betonte der 44-jährige Steirer, dessen Club zuletzt mit einem 4:3-Erfolg beim WAC drei Zähler holte.