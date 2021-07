Salzburg wettet weiter auf die Zukunft

Salzburgs Neo-Coach Matthias Jaissle steht mit dem Serienmeister vor herausfordernden Wochen. Nachdem wichtige Kaderspieler den Verein verließen, muss der 33-jährige Deutsche an einer Erfolgsformel für seine teilweise sehr junge, aber gewiss hochtalentierte Mannschaft basteln. Der frühere Profi geht sein bis dato größtes Trainer-Abenteuer unerschrocken entlang vorgegebener "Leitplanken bei Red Bull" an, weiß aber auch, dass er einen Umbruch zu bewältigen hat.

"Wenn man die Torquote anschaut, die uns mit Patson und der Verletzung von Sekou weggebrochen ist, dann spricht das Bände", sagte Jaissle bei der Saisonauftaktveranstaltung der Bundesliga am Dienstag in Wien. "Das ist schwer zu kompensieren. Wir haben aber großes Vertrauen in unseren Kader, wir haben ganz junge Toptalente, die jetzt in die Bresche springen müssen."