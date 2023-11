Salzburg weiter von Verletzungssorgen geplagt

Fußball-Meister Salzburg wird weiter von großen Verletzungssorgen geplagt. Vor dem Heimspiel gegen den TSV Hartberg am Samstag (17.00 Uhr) fallen nicht weniger als elf Profis beim Tabellenführer aus. Dazu bangt Salzburg auch um den Einsatz des erkälteten Mittelfeldmanns Mads Bidstrup. Die Offensivspieler Karim Konate und Oscar Gloukh kehren erst am Freitag von ihren Nationalteams zurück.

Trainer Gerhard Struber standen in der Länderspielpause laut eigener Aussage nur fünf Spieler des A-Kaders zur Verfügung. Aufgefüllt wurden die Trainingseinheiten mit Akteuren von Liefering. Struber machte sich ob der vielen Verletzten so seine Gedanken, wie er am Donnerstag verriet. "Das gibt uns einiges zu denken. Wir investieren aber wahnsinnig viel, um die Spieler bald wieder zurückzubekommen."