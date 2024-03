Salzburg vor Rendezvous mit Hartbergs Leichtigkeit

Für die einen ist es trockene Normalität, für die anderen ein rauschendes Fest. Tabellenführer Salzburg empfängt am Sonntag (17.00 Uhr) zum Auftakt der zweiten Saisonphase das zum zweiten Mal in der Meistergruppe vertretene Hartberg, das nicht nur die gute Stimmung sondern auch spielerische Stärken zum Serienmeister mitbringen will. Salzburg-Verfolger Sturm Graz reist nach dem Europacup-Aus mit Verletzungssorgen zu Austria Klagenfurt (14.30 Uhr).

Nach drei Siegen en suite will Salzburg auch gleich zum Start der Meistergruppe ein Zeichen an Sturm Graz schicken, das zwei Punkte hinter dem Bundesliga-Dominator der vergangenen Jahre liegt. "Es ist nachhaltig wichtig, (...) jedem Spiel die nötige Aufmerksamkeit zu geben, jedes Spiel sehr konzentriert anzugehen und nicht in die Weite Richtung Meistertitel zu blicken", appellierte Coach Gerhard Struber an seine Kicker. "Gleichzeitig muss man einen Spaß und einen Flow entwickeln. Dann wird es am Ende in unsere Richtung gehen."

Die Leichtigkeit des Hartberger Seins ist Struber bewusst. "Hartberg kann ganz ohne Druck in die Meistergruppe gehen und frei von der Leber weg spielen", betonte der 47-Jährige vor seinem 30. Pflichtspiel als Salzburg-Coach. Gefahr drohe aber auch spielerisch. "Sie haben eine klare Spielidee verfolgt, die sie überzeugend umgesetzt haben. Jeder weiß, wie er seine Aufgaben zu lösen hat. Wir wissen aber auch, wie wir gegen so eine starke, positionsbezogene Mannschaft agieren müssen. Es geht darum, ihr Werkl im Keim zu ersticken", sagte Struber, der weiterhin einige seiner Akteure vorgeben muss.

Hartberg tritt personell komplett in Salzburg an. Die Oststeirer wollen zwar die gute Stimmung in die Meistergruppe mitnehmen, sich aber noch lange nicht mit dem Erreichten zufriedengeben. Mit einem Sensationssieg im "Bullenstall" könnten die Oststeirer sogar am Vierten Rapid und am Dritten LASK vorbeiziehen (die beiden hatten sich am Freitag in Wien 0:0 getrennt). Ein Europacupstartplatz ist folglich nicht unrealistisch. "Unser Ziel ist es jetzt, einen internationalen Platz zu erspielen", gab Kapitän Jürgen Heil die Marschroute vor.

Trainer Markus Schopp setzt nicht nur auf das mentale Hoch, sondern auch auf die spielerischen Stärken, mit denen man u.a. den Bullen im Lauf der Saison schon zusetzen konnte. Zählbares schaute in den drei Partien zwar nicht heraus, im Cup-Achtelfinale musste man aber erst im Elfmeterschießen die Segel streichen.

Auch Austria Klagenfurt hat mit der dritten Meistergruppen-Teilnahme das Saisonziel bereits im März erreicht. Diesmal wollen die Kärntner aber erstmals mehr als nur Platz sechs belegen. "Wir wollen nicht einfach nur oben mitspielen, unser Motto ist klar: Volle Attacke. Es liegen schwere Aufgaben vor uns, aber ich bin davon überzeugt, dass wir um die Europacup-Tickets mitmischen werden", sagte Kapitän Thorsten Mahrer vor der großen Aufgabe zuhause gegen Sturm Graz - die im Erfolgsfall sogar den dritten Tabellenrang bringen könnte.

"Sturm bringt alles mit, um Salzburg im Kampf um den Titel die Stirn zu bieten. Aber meine Mannschaft hat schon häufig unter Beweis gestellt, dass sie sich vor keinem Gegner verstecken muss und schwer zu knacken ist", meinte Klagenfurt-Trainer Peter Pacult. Die Ausgangslage bezeichneten die Klagenfurter auf ihrer Homepage als "verheißungsvoll", wobei das torlose Remis zwischen Rapid und LASK noch gar nicht einberechnet war.

Sturm hat nur wenig Zeit, um das Europacup-Aus gegen Lille (nach 1:1 gesamt 1:4) samt Reisestrapazen zu verdauen. Angeschlagen kehrten die beiden Mannschaftsstützen Jon Gorenc Stankovic (Knie) und Gregory Wüthrich (Schulter) aus Frankreich zurück. Trainer Christian Ilzer hofft, am Wörthersee auf beide zählen zu können. Dimitri Lavalee fehlt aufgrund einer Sperre.

Die Auslosung hätte es mit den Grazern in puncto Auftaktgegner auch schlechter meinen können. Klagenfurt soll ernst genommen werden. Ilzer erwartet ab sofort nur noch Gegner, "die man nicht im Vorbeigehen bewältigen kann". Auch Stefan Hierländer weiß um die Gefahr. "Klagenfurt wird freier aufspielen können als im Grunddurchgang. Sie haben ihr Ziel erreicht, wir wissen, wie solche Mannschaften dann auftreten können", sagte Sturms Kapitän. Er versprach eine konzentrierte Herangehensweise an das letzte Spiel vor der zweiwöchigen Ligapause. "Die Jungs wissen, wie in der Meistergruppe zu spielen ist."