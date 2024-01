Salzburg-Verteidiger Piatkowski leihweise nach Granada

Kamil Piatkowski verlässt Österreichs Fußball-Meister Red Bull Salzburg und wird im ersten Halbjahr 2024 für den spanischen Erstligisten Granada spielen. Wie beide Vereine am Freitag bekanntgaben, unterschrieb der polnische Teamverteidiger einen Leihvertrag bei dem Abstiegskandidaten bis kommenden Sommer. Der 23-Jährige ist seit der Saison 2021/22 bei Salzburg unter Vertrag.

Im vergangenen Jahr war Piatkowski an den belgischen Club KAA Gent verliehen gewesen, nach seiner Rückkehr zeigte er im Herbst mit starken Leistungen in Bundesliga und Champions League bei den "Bullen" auf. Zu einem unumschränkten Fixplatz reichte es dennoch nicht.

Laut Medienberichten wird beim Trainingsauftakt von Salzburg am Samstag auch Ersatz-Goalie Nico Mantl nicht mehr dabei sein. Der Deutsche soll leihweise an den dänischen Club Viborg abgegeben werden, schrieben die Salzburger Nachrichten und die Kronen Zeitung. Als neue Nummer zwei soll Timo Horn, der langjährige Stammkeeper des 1. FC Köln, in Österreich landen.