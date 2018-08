Transferkarussell nach Ligastart nur noch bedingt in Schwung

Die zwölf Vereine der Fußball-Bundesliga haben ihre Hausaufgaben in Bezug auf die Kaderzusammenstellung weitestgehend vor der laufenden Saison erledigt. Seit dem Meisterschafts-Auftakt Ende Juni wurden hauptsächlich Adaptierungen vorgenommen. Der Rekordtransfer des kroatischen Vizeweltmeisters Duje Caleta-Car von Salzburg nach Marseille um 17 bis 19 Millionen Euro ist das Highlight dieser Periode.

Die Salzburger gaben zudem Valon Berisha an Lazio Rom und am Transferschlusstag auch noch Hwang Hee-chan leihweise an den HSV ab. Nominell hat die Liga mit diesen Abgängen sowie jenen von Rapids Louis Schaub (Köln) und Steffen Hoffmann (Karriereende) oder Raphael Holzhauser (Grasshoppers) und Felipe Pires (Hoffenheim) von der Austria viele starke Akteure verloren. Dennoch haben einige Neuzugänge bereits ihr Potenzial angedeutet.