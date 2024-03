KAC startet fulminant ins ICE-Halbfinale - Salzburg verliert

Rekordmeister KAC ist mit einem 7:1-Heimerfolg gegen den HC Pustertal fulminant in das Halbfinale der ICE-Liga gestartet. Titelverteidiger RB Salzburg unterlag am Dienstag hingegen in seiner eigenen Halle dem HCB Südtirol 0:2. Die nächsten Partien der Best-of-seven-Serien gehen am Freitag an den Südtiroler Schauplätzen Bruneck und Bozen in Szene.

In Klagenfurt sorgte Lukas Haudum nach zehn torlosen Spielen mit einem Doppelpack im ersten Drittel (5., 12.) für einen idealen Start des Grunddurchgangssiegers. Im Mitteldrittel erhöhten Nikolaus Kraus (28.), Johannes Bischofberger (30.) und Steven Strong (34.) gegen den chancenlosen Halbfinal-Debütanten auf 5:0. Nach der letzten Pause ließen Bischofberger (41./PP) und Raphael Herburger (51.) die über 4.000 Klagenfurter Fans noch weitere zweimal jubeln. Auf der Gegenseite gelang David Worley (53.) nur noch der Ehrentreffer.

Bozen nutzte im Salzburger Volksgarten vor 2.700 Fans sein erstes Powerplay eiskalt, Connor Ford traf in der siebenten Minute zur Führung. Die Hausherren vergaben hingegen mehrere gute Chancen. Auch im zweiten Abschnitt brachten Thomas Raffl und Co. den Puck nicht im Tor von Bozen-Goalie Sam Harvey unter. 16 Sekunden vor Drittelende fingen sich die "Bullen" sogar noch das 0:2 durch Dustin Gazley ein. Aufgrund der fehlenden Durchschlagskraft von Salzburg blieb es bei diesem Spielstand bis zum Ende.