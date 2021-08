Salzburg und WAC gewinnen - Regenunterbrechung in Klagenfurt

Meister Salzburg hat sich am Samstag zu einem 1:0 in Hartberg gemüht. Den Siegtreffer erzielte Capaldo etwas glücklich in der 44. Minute. Salzburg bleibt damit auch nach der 6. Bundesliga-Runde ohne Punkteverlust. Altach unterlag dem WAC nach 1:0-Führung 1:2, wobei die Treffer der Gäste in Minute 43 und 44 fielen. Das dritte Spiel des Tages zwischen Austria Klagenfurt und Tirol musste wegen heftigen Regens kurz nach Beginn unterbrochen werden. Wiederanpfiff war um 19.00 Uhr.

Red Bull Salzburg beendete auch das neunte Pflichtspiel unter Neo-Trainer Matthias Jaissle siegreich. Nach der Fixierung der dritten Teilnahme an der Champions League in Folge war es also eine perfekte Woche für den Tabellenführer, der den Vorsprung auf Sturm Graz vorerst auf acht Punkte vergrößerte. Zum Matchwinner vor 2.529 Zuschauern in der Profertil Arena avancierte Nicolas Capaldo. Der 22-jährige Argentinier kam seit seinem Sommer-Transfer zu seinem ersten Treffer im Dress der "Bullen". Die waren nach dem erfolgreichen Gastspiel bei Bröndby in Kopenhagen am Mittwoch personell stark verändert angetreten.

Der WAC hat sich zumindest für einen Tag auf Platz drei der Tabelle geschoben. Die Kärntner feierten einen 2:1-Auswärtserfolg in Altach und holten damit den zweiten Sieg en suite. Atdhe Nuhiu brachte die Gastgeber in Führung (5.), ein Doppelschlag kurz vor der Pause durch Tai Baribo (43.) und Thorsten Röcher (44.) sorgte für die Wende.

Die Fußball-Bundesligapartie zwischen SK Austria Klagenfurt und WSG Tirol musste nach 19 Minuten wegen eines Wolkenbruchs beim Stand von 0:0 von Schiedsrichter Josef Spurny unterbrochen werden. Das Spiel in Klagenfurt wurde um 19.00 Uhr nach einer Pause von rund 1:40 Stunden fortgesetzt worden.