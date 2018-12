Salzburg und LASK nur Remis, St. Pölten siegte

Tabellenführer Red Bull Salzburg und Verfolger LASK haben sich am Samstag in der 17. Runde der Fußball-Bundesliga auswärts mit Unentschieden begnügen müssen. Salzburg kam bei Schlusslicht Admira nur zu einem 2:2, der LASK spielte beim WAC 1:1 und hat damit weiter 14 Punkte Rückstand. Der SKN St. Pölten festigte mit einem 2:1-Heimsieg gegen SCR Altach den dritten Platz.

Ein Tor von Hannes Wolf (69.) bewahrte Meister Salzburg vor der ersten Pflichtspielniederlage der laufenden Saison. Der Stürmer sorgte in der 17. Runde der Fußball-Bundesliga für das 2:2 (1:2) bei Schlusslicht Admira, das dank eines Doppelpacks von Patrick Schmidt (36., 46.) immerhin noch einen Punkt verbuchte.

Munas Dabbur hatte Salzburg zuvor zwar plangemäß und früh (5.) in Führung gebracht, der Favorit kam aber auch in Bestbesetzung insgesamt zu wenigen Chancen und musste schließlich zum erst dritten Mal in der aktuellen Bundesligasaison Punkte abgegeben. Zuvor war das erst Wacker Innsbruck (1:1 am 20. Oktober) und dem LASK (3:3 am 28. Oktober) gelungen. Die Admira wartet neun Spiele lang bzw. seit 23. September auf einen Sieg. Die Elf von Reiner Geyer zog punktemäßig mit Altach (je 11) gleich, ist aber weiter Letzter.

Ebenfalls keinen Sieger gab es beim Duell WAC gegen LASK. Die viertplatzierten Kärntner holten in der Lavanttal-Arena gegen den mittlerweile sieben Partien unbesiegten Zweiten aus Oberösterreich ein ziemlich leistungsgerechtes 1:1-Remis. Die beiden klar auf Meisterrunde-Kurs liegenden Teams sind damit auch nach der 17. Runde durch fünf Punkte voneinander getrennt.

Lukas Schmitz brachte die Hausherren mit seinem ersten Ligatreffer schon in der 16. Minute voran, Philipp Wiesinger (43.) sorgte aber in einer extrem chancenarmen Partie noch vor dem Seitenwechsel für den Ausgleich. Der WAC ist nun drei Spiele sieglos, die Linzer gewannen zum zweiten Mal in Folge nicht, teilten wie schon zuletzt beim Heim-3:3 gegen Hartberg die Punkte.

Der SKN St. Pölten schrieb im Rennen um die Teilnahme an der Meistergruppe der Fußball-Bundesliga voll an. Die Niederösterreicher setzten sich zu Hause gegen den SCR Altach mit 2:1 (1:0) durch und sicherten ihren dritten Tabellenplatz ab. Altach ist nun seit sieben Runden sieglos, Trainer Werner Grabherr gerät beim Vorletzten mehr und mehr unter Druck.

Issiaka Ouedraogo erzielte schon in der 6. Minute das 1:0 für die St. Pöltner. Pak Kwang-ryong (64.) gelang in der zweiten Spielhälfte die Vorentscheidung. Im siebenten Ligaspiel unter Trainer Ranko Popovic holte der SKN damit den zweiten Sieg. Altach konnte durch U21-Teamstürmer Adrian Grbic per Freistoß (89.) erst in den Schlussminuten verkürzen. Durch das Remis der Admira gegen Salzburg liegen die Rheindörfler nun an Punkten gleichauf mit dem Schlusslicht.

Die Runde wird am Sonntag mit den Partien Mattersburg – Austria, Hartberg – Innsbruck (beide 14.30) und Rapid – Sturm (17.00) abgeschlossen.