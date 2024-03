Salzburg und HCB Südtirol in ICE League im Halbfinale

Red Bull Salzburg hat am Montag den Einzug ins Halbfinale der ICE Hockey League geschafft. Der Titelverteidiger setzte sich im fünften Spiel der "best-of-seven"-Serie gegen die Black Wings Linz mit 5:1 durch und fixierte mit dem vierten Sieg den Aufstieg. Der HCB Südtirol gewann die Serie gegen den VSV nach einem 2:1 ebenfalls mit 4:1. Grunddurchgangssieger KAC konnte den ersten "Matchpuck" hingegen nicht verwerten, kassierte gegen die Pioneers Vorarlberg eine 1:6-Heimpleite.

Damit beträgt der Vorsprung der Kärntner in den Duellen nur noch 3:2. Genau diese Führung erarbeitete sich auch Fehervar mit einem 5:3 zu Hause gegen die Pustertal Wölfe. Dabei setzte sich auch in der fünften Partie wieder das Heimteam durch. Die nächsten Partien folgen am Mittwoch. Sollte da noch keine Entscheidung gefallen sein, gehen die Spiele Nummer sieben am Freitag in Szene. Die Halbfinalserien starten am 19. März.