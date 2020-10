Salzburg, Sturm weiter ungeschlagen, Altach gewinnt erstmals

Serienchampion Red Bull Salzburg steht auch nach der fünften Runde ohne Punktverlust an der Spitze der Fußball-Bundesliga. Der Titelverteidiger gewann am Samstag 2:0 bei der Wiener Austria. Altach kam indes mit einem 4:2-Heimerfolg über die Admira zum ersten Meisterschaftssieg. Im dritten Match des Tages setzte sich Sturm Graz bei Aufsteiger Ried 2:0 durch und ist somit weiter ungeschlagen.

Meister Red Bull Salzburg setzte seinen Siegeszug fort. Die Salzburger behielten am Samstag im Spitzenspiel bei der Wiener Austria trotz zahlreicher Umstellungen mit 2:0 (0:0) die Oberhand. Die Tore erzielten Mergim Berisha (62.) und Patson Daka (91.). Mit dem fünften Sieg im fünften Ligaspiel festigten die Bullen nicht nur die Tabellenführung, ihnen gelang auch die Generalprobe für den Champions-League-Auftritt am Dienstag bei Atletico Madrid.

Auch Sturm Graz ist weiter ungeschlagen. Die Grazer feierten am Samstag in der 5. Runde einen 2:0-Erfolg bei der ersatzgeschwächten SV Ried. Sturm gehört nach dem zweiten Sieg weiter zur oberen Tabellenhälfte, der Aufsteiger aus Oberösterreich könnte am Sonntag sogar ans Tabellenende abrutschen. Stefan Hierländer (9.) und Ivan Ljubic (78.) erzielten vor 1.407 Zuschauern die Tore für die überlegenen Steirer, die ab der 67. Minute in Überzahl waren.