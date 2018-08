Salzburg startete mit Auswärtssieg in CHL, Caps verloren

Mit einem Sieg und einer Niederlage sind die zwei österreichischen Clubs am Donnerstag in die Champions Hockey League (CHL) gestartet. Red Bull Salzburg bezwangen in Wales die Cardiff Devils mit 5:2 (3:0,1:2,1:0), die Vienna Capitals unterlagen dem schwedischen Topclub Frölunda Indians trotz über weite Strecken starker Leistung mit 1:4 (0:0,1:3,0:1).

Salzburg legte gleich im ersten Drittel den Grundstein zum Erfolg. Verteidiger Dominique Heinrich mit einem Doppelpack (11., 13.) und Torjäger John Hughes (16.) brachten die Roten Bullen 3:0 in Führung. Im Mitteldrittel erhöhte Michael Schiechl mit einem Powerplay-Tor (25.), ehe Layne Ulmer (28.) und Michael Hedden (40.) die Briten auf 2:4 heranbrachten. Martin Stajnoch sorgte in der 57. Minute für den Endstand.

In Wien forderten die Caps vor 3.100 Zuschauern den großen Favoriten aus Göteborg. Die Mannschaft des neuen Trainers Dave Cameron war zunächst das bessere Team und hatte bei einem Lattenschuss von Kelsey Tessier (17.) Pech. Kurz nach Wiederbeginn schlugen die Wiener aber durch ein Powerplay-Tor von Peter Schneider zu (22.). Die Caps vergaben zwei Chancen auf eine höhere Führung, ehe in der Schlussphase des Mitteldrittels die Partie mit drei Toren innerhalb von 2:32 Minuten kippte.

In doppelter Überzahl gelang Joel Lundqvist der Ausgleich (37.), Linus Nässen (39.) und Max Friberg (40.) sorgten noch vor der zweiten Pause für eine Zweitore-Führung der Schweden. Im Schlussdrittel waren die Caps bemüht, doch zeigte Frölunda da seine Klasse und ließ kaum mehr Chancen zu.