Salzburg startet am 6. September mit Milan-Heimspiel in CL

Fußball-Meister Red Bull Salzburg startet am Dienstag, 6. September (21.00 Uhr), mit dem Heimspiel gegen AC Milan in die Gruppenphase der Champions League. Der siebenfache Titelträger ist auch am 2. November (21.00) beim Finale der Gruppe E in Mailand der Gegner. Das geht aus dem Spielplan der Königsklasse hervor, den die UEFA am Samstag veröffentlicht hat. Am 8. September eröffnen Sturm Graz gegen Midtjylland und Austria Wien gegen Hapoel Beer-Sheva ebenfalls daheim.

Nach dem Milan-Auftakt gastiert Salzburg am 14. September bei Chelsea (21.00), ehe am 5. (18.45/heim) und 11. (21.00/auswärts) Oktober das Doppel gegen Dinamo Zagreb folgt. Das letzte Heimspiel gegen Chelsea am 25. Oktober geht um 18.45 Uhr über die Bühne.

Die sechs Spieltage in der Gruppenphase enden vor der Weltmeisterschaft in Katar (20. November bis 18. Dezember) am 1. und 2. November. Im neuen Jahr folgen im Februar und März die Achtelfinalpartien, im April die Spiele im Viertelfinale. Nach dem Halbfinale bis Mitte Mai steigt am 10. Juni das Finale in Istanbul.

Auch die Spielpläne der Europa- und der Conference-League wurden von der UEFA am Samstag veröffentlicht. Demnach beginnt Sturm Graz in der EL am 8. September (21.00) zuhause gegen den dänischen Vizemeister Midtjylland in Gruppe F. Es folgen Spiele bei Feyenoord (15. September/18.45), gegen Lazio (6. Oktober/18.45/heim und 13. Oktober/21.00/auswärts), zuhause gegen Feyenoord (27. Oktober/21.00) und zum Abschluss auswärts bei Midtjylland (3. November/18.45).

Die Wiener Austria eröffnet Gruppe C der Conference League am 8. September (18.45) zuhause gegen Hapoel Beer-Sheva, danach geht es am 15. September (21.00) zu Lech Posen, ehe die Hinrunde am 6. Oktober (21.00) mit dem Villarreal-Gastspiel schließt. Danach stehen noch das Villarreal-Heimspiel (13. Oktober/18.45), sowie die Partien gegen Posen (27. Oktober/18.45/heim) und bei Beer-Sheva (3. November/21.00) an.

Spielplan von Red Bull Salzburg in Gruppe E der Champions League: 6. September: Red Bull Salzburg - AC Milan (21.00) 14. September: Chelsea - Red Bull Salzburg (21.00) 5. Oktober: Red Bull Salzburg - Dinamo Zagreb (18.45) 11. Oktober: Dinamo Zagreb - Red Bull Salzburg (21.00) 25. Oktober: Red Bull Salzburg - Chelsea (18.45) 2. November: AC Milan - Red Bull Salzburg (21.00) Spielplan von Sturm Graz in Gruppe F der Europa League: 8. September: Sturm Graz - Midtjylland (21.00) 15. September: Feyenoord Rotterdam - Sturm Graz (18.45) 6. Oktober: Sturm Graz - Lazio Rom (18.45) 13. Oktober: Lazio Rom - Sturm Graz (21.00) 27. Oktober: Sturm Graz - Feyenoord Rotterdam (21.00) 3. November: Midtjylland - Sturm Graz (18.45) Spielplan von Austria Wien in Gruppe C der Conference League: 8. September: Austria Wien - Hapoel Beer-Sheva (18.45) 15. September: Lech Posen - Austria Wien (21.00) 6. Oktober: Villarreal - Austria Wien (21.00) 13. Oktober: Austria Wien - Villarreal (18.45) 27. Oktober: Austria Wien - Lech Posen (18.45) 3. November: Hapoel Beer-Sheva - Austria Wien (21.00)