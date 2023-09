Salzburg startet am 20. September bei Benfica Lissabon in CL

Fußball-Meister Red Bull Salzburg startet am Mittwoch, 20. September (21.00 Uhr), mit dem Gastspiel bei Benfica Lissabon in die Gruppenphase der Champions League. Die Portugiesen sind auch am 12. Dezember (21.00) beim Finale der Gruppe D in Salzburg der Gegner. Das geht aus dem Spielplan der Königsklasse hervor, den die UEFA am Samstag veröffentlicht hat.

Nach dem Benfica-Auftakt bestreitet Salzburg am 3. Oktober (18.45) das erste Heimspiel gegen Real Sociedad, ehe am 24. Oktober (18.45/auswärts) und 8. November (21.00/heim) das Doppel gegen Vorsaisonsfinalist Inter Mailand folgt. Das letzte Auswärtsspiel bei Real Sociedad geht am 29. November um 21.00 Uhr in San Sebastian über die Bühne.

Auch der Spielplan der Europa League wurde fixiert. Demnach startet Sturm Graz am 21. September (21.00) zuhause gegen Sporting Lissabon in Gruppe D. Es folgen Spiele bei Rakow Czestochowa (5. Oktober/18.45), gegen Atalanta Bergamo (26. Oktober/18.45/heim und 9. November/21.00/auswärts), zuhause gegen Czestochowa (30. November/18.45) und zum Abschluss auswärts bei Sporting (14. Dezember/21.00).

Der LASK eröffnet Gruppe E am 21. September (18.45) zuhause mit dem Kracher gegen Liverpool, danach geht es am 5. Oktober (21.00) zum FC Toulouse, ehe die Hinrunde am 26. Oktober (21.00) mit dem Gastspiel bei Royale Union Saint-Gilloise in Belgien schließt. Danach stehen noch das Saint-Gilloise-Heimspiel (9. November/18.45), sowie die Partien in Liverpool (30. November/21.00) und zuhause gegen Toulouse (14. Dezember(18.45) an.

Spielplan von Salzburg in Gruppe D der Champions League: 20. September: Benfica Lissabon - Salzburg (21.00) 3. Oktober: Salzburg - Real Sociedad (18.45) 24. Oktober: Inter Mailand - Salzburg (18.45) 8. November: Salzburg - Inter Mailand (21.00) 29. November: Real Sociedad - Salzburg (21.00) 12. Dezember: Salzburg - Benfica Lissabon(21.00) Spielplan von Sturm Graz in Gruppe D der Europa League: 21. September: Sturm Graz - Sporting Lissabon (21.00) 5. Oktober: Rakow Czestochowa - Sturm Graz (18.45) 26. Oktober: Sturm Graz - Atalanta Bergamo (18.45) 9. November: Atalanta Bergamo - Sturm Graz (21.00) 30. November: Sturm Graz - Rakow Czestochowa (18.45) 14. Dezember: Sporting Lissabon - Sturm Graz (21.00) Spielplan des LASK in Gruppe E der Europa League: 21. September: LASK - Liverpool (18.45) 5. Oktober: FC Toulouse - LASK (21.00) 26. Oktober: Royale Union Saint-Gilloise - LASK (21.00) 9. November: LASK - Royale Union Saint-Gilloise (18.45) 30. November: Liverpool - LASK (21.00) 14. Dezember: LASK - FC Toulouse (18.45)