Salzburg nimmt Hürde Fügen im Cup mit 3:0-Sieg

Titelverteidiger Salzburg hat die erste Hürde im ÖFB-Fußball-Cup mit einem hochverdienten, aber erst im Finish klaren 3:0-(1:0)-Sieg über den SV Fügen genommen. Der Außenseiter aus der Regionalliga Tirol stemmte sich am Freitag im Heimauftritt in Zell am Ziller lange dagegen. Benjamin Sesko (19.), Junior Adamu (76.) und Ignace van der Brempt (83.) münzten die Salzburger Überlegenheit aber in Tore um.

Salzburg startete im Zillertal mit zwei Neuzugängen: Der Brasilianer Fernando begann im Angriff, der Serbe Strahinja Pavlovic in der Innenverteidigung. Der haushohe Favorit war naturgemäß spielbestimmend, die erste gute Chance vergab aber der Underdog nach wenigen Minuten durch Matteo Steiner. Bei Fügen wehrte sich vor allem Torhüter Patrick Schiestl nach Kräften. Nach einigen Paraden ebnete ausgerechnet ein Patzer des Schlussmannes die Salzburger Führung, Benjamin Sesko staubte ab.

Der quirlige, aber glücklose Fernando blieb nach der Pause in der Kabine, Noah Okafor kam für den Adeyemi-Nachfolger. Auch Sekou Koita (für Kjaergaard) war nun mit dabei. Fügen schaffte es aber erfolgreich, mit einem dichten Abwehrriegel das Resultat zu halten. Erst der ebenfalls eingewechselte Adamu schaffte nach idealem Pass des auf der linken Außenbahn aufgebotenen Wöber die Vorentscheidung. Rechtsverteidiger Van der Brempt im Anschluss an einen Eckball legte noch nach.