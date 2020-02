Salzburg nahm ehrenvollen Abschied von der Europa League

Aus der von Red Bull Salzburg erhofften Aufholjagd ist immerhin ein ehrenvoller Abschied geworden. Die "Bullen" scheiterten am Freitag im Sechzehntelfinale der Fußball-Europa-League nach einem 2:2 vor eigenem Publikum gegen Eintracht Frankfurt mit dem Gesamtscore von 3:6, nahmen dabei aber positive Aspekte für den weiteren Saisonverlauf mit.

Die Hypothek des 1:4 aus dem Hinspiel war aber letztlich zu groß. "In der zweiten Hälfte mussten wir viel Risiko nehmen, daher ist auch das zweite Gegentor passiert", erklärte Marsch. Zu allem Überfluss fielen auch noch die beiden Stammspieler Zlatko Junuzovic (Muskelprobleme im Oberschenkel) und Maximilian Wöber (Schambeinentzündung) aus, das Duo sollte allerdings laut Marsch bis zum Cup-Semifinal-Schlager am Donnerstag in Wals-Siezenheim gegen den LASK wieder einsatzbereit sein. Davor geht es noch am Montag in der Liga auswärts gegen den SCR Altach.