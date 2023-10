Salzburg nach Sieg im Schlager neuer ICE-Tabellenführer

Red Bull Salzburg hat das Duell um die Tabellenführung der ICE-Eishockeyliga gewonnen. Der Titelverteidiger besiegte am Dienstag Pustertal mit 2:1 und stürzte die Wölfe von der Spitze. Der VSV verlor das zweite Spitzenspiel der 8. Runde zu Hause gegen Fehervar mit 1:2 und fiel hinter die Ungarn auf Platz vier zurück. Der KAC gewann gegen die Vienna Capitals 5:2, Siege feierten auch Linz und Vorarlberg. Graz ist weiter sieglos und gemeinsam mit Vizemeister Bozen Schlusslicht.

Die Pioneers Vorarlberg verdarben Glen Hanlon sein Comeback an der Bande des HCB Südtirol. Der Kanadier hatte die Bozener in der vergangenen Saison ins Finale geführt und wurde nach einem desaströsen Saisonstart zurückgeholt. Aus dem zweiten Saisonsieg der Südtiroler wurde es aber nichts, weil Steven Owre in Torlaune war und gleich vier Treffer (8., 34., 36., 46.) erzielte. Der Kanadier führt mit elf Toren nun solo die Schützenliste an. Der Siegestreffer ging auf das Konto seines Landsmanns Clayton Kirichenko (52.).