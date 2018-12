Salzburg nach "Abwehrschlacht" in Oulu im CHL-Halbfinale

Österreichs Eishockey-Champion Red Bull Salzburg steht erstmals im Halbfinale der Champions Hockey League (CHL). Die "Bullen", die das Hinspiel vor einer Woche zu Hause 3:2 gewonnen hatten, erreichten am Dienstagabend im Retourmatch beim achtfachen finnischen Meister Kärpät Oulu ein überaus schmeichelhaftes 1:1 (0:1,1:0,0:0) und schafften mit dem Gesamtscore von 4:3 den Aufstieg.

Der Mittelabschnitt brachte den schnellen und verdienten Ausgleich durch Oskar Osala (22.). Oulu blieb am Drücker, aber auch im vierten Überzahlspiel ohne Torerfolg. Dazu war Michalek mit mehreren Paraden ein sicherer Rückhalt für die Roten Bullen, die vom Gegner lange Zeit regelrecht eingeschnürt wurden. In dieser Tonart ging es auch im Schlussdrittel weiter, in dem die Gäste ein weiteres Powerplay zu überstehen hatten und kräftemäßig schon am Limit waren. Da kam es ihnen gelegen, dass das Spiel wegen Löchern im Eis mehrmals für einige Minuten für “Reparaturarbeiten” unterbrochen werden musste.