Salzburg nach 4:3 über VSV wieder auf Siegerstraße

In einer turbulenten Freitag-Runde der ICE Eishockey-Liga ist Salzburg durch einen 4:3-Heimerfolg über den EC VSV auf die Siegerstraße zurückgekehrt. Der KAC besiegte in der 6. Runde die Black Wings Linz zu Hause erst im Penaltyschießen mit 5:4, während die Vienna Capitals daheim gegen Fehervar nach 4:1-Führung noch 5:6 in der Overtime verloren. Graz unterlag ebenfalls in der Verlängerung nach torlosen 60 Minuten den neuerlich siegreichen Haien.

Souverän präsentierten sich hingegen die Pioneers Vorarlberg mit einem 7:1-Auswärtssieg in Ljubljana.

Die Salzburger stellten nach der am Dienstag erlittenen ersten Saisonniederlage (1:2 gegen Innsbruck) erst mit einem Doppelschlag zum 4:2 durch Ryan Murphy (52.) und Chay Genoway (55.) die Weichen zum Sieg. Daran konnte auch ein später Treffer durch Alexander Rauchenwald (59.) nichts mehr ändern.

In Klagenfurt durften sich die "Rotjacken" im Duell mit den Black Wings Linz nach einer 3:1-Führung nach 23 Minuten nicht sicher wähnen. Lukas Haudum hatte das 3:1 erzielt und er war es auch, der in 60. Minute mit dem Treffer zum 4:4 die Niederlage verhinderte und eine Verlängerung erzwang. In dieser gab es aber keinen Jubel und somit musste ein Penaltyschießen entscheiden: Graham Knott vergab den ersten Penalty für die Gäste, den entscheidenden Treffer für die Kärntner erzielte Manuel Ganahl, nachdem zuvor Brian Lebler am KAC-Goalie Florian Vorauer gescheitert war.

Einen besonderen Schlagabtausch lieferten einander auch die Vienna Capitals und Fehervar. Die Wiener starteten mit einem Doppelschlag durch Rok Ticar und Lukas Kainz innerhalb von 38 Sekunden in der 4. und 5. Minute, Evan Weinger erhöhte auf 3:0. Die Hausherren zogen bis zur 24. Minute auf 4:1 davon, mussten aber noch im zweiten Drittel den Ausgleich hinnehmen. Leon Wallner brachte die Caps in der 44. Minute wieder in Führung, doch Joshua Atkinson schaffte den Ausgleich zum 5:5. Janos Hari entschied in der zweiten Minute der Overtime das Match für die Ungarn.

Bei den Caps kam der neue Offensivmann Carsen Twarynski aus Kanada, der 22 NHL-Spiele für die Philadelphia Flyers in den Beinen hat und einst auch Teamkollege von Michael Raffl war, noch nicht zum Einsatz.