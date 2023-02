Salzburg mit 3:1-Sieg in Tirol - Wiener Austria verliert

Salzburg hat seinen Sechs-Punkte-Vorsprung an der Spitze der Fußball-Bundesliga am Sonntag behauptet. Der Meister setzten sich bei der Generalprobe für das Europa-League-Rückspiel bei der AS Roma trotz Umstellungen in der Startelf bei der WSG Tirol mit 3:1 (1:0) durch. Austria Wien bezog mit 0:1 (0:1) bei Austria Lustenau die erste Niederlage unter Neo-Trainer Michael Wimmer und hängt auf Rang sechs fest. Rapid feierte zum Abschluss der 18. Runde ein 3:0 (0:0) gegen Altach.

Mit einem lockeren 3:1(1:0)-Erfolg bei der WSG Tirol stimmte sich Fußball-Serienmeister Salzburg am Sonntag auf das Europa-League-Rückspiel bei der AS Roma (Donnerstag) ein und schonte Kräfte. Ein Eigentor von Kofi Schulz (45.+1) brachte die personell stark veränderten und bis dahin harmlosen Favoriten auf die Siegerstraße, Benjamin Sesko (56.) und Debütant Karim Konate (85.) vollendeten den fünften Ligasieg in Folge.

Sechs Punkte beträgt weiter der Vorsprung des Tabellenführers auf den ersten Verfolger Sturm Graz. Die WSG, die in der Nachspielzeit durch Denis Tomic den Ehrentreffer erzielte (91.), musste nach sechs Partien mit fünf Siegen erstmals wieder als Verlierer vom Platz, hat als Vierter aber weiterhin sechs Punkte Vorsprung auf Rang sieben.

Salzburg-Coach Matthias Jaissle rotierte wie angekündigt ordentlich durch, nahm im Vergleich zum 1:0 gegen die Roma sechs Änderungen vor. Prominentester "Neuzugang" war der offensive Mittelfeldmann Oscar Gloukh, der sein Startelfdebüt feierte.

Die Wiener Austria musste nach einem erfolgreichen Frühjahrsauftakt prompt einen Dämpfer hinnehmen. Das Team von Neo-Trainer Michael Wimmer unterlag in der 18. Runde der Fußball-Bundesliga am Sonntag trotz einer Chancenflut im zweiten Spielabschnitt auswärts bei Austria Lustenau mit 0:1. Den entscheidenden Treffer für den Aufsteiger erzielte Lukas Fridrikas kurz vor der Pause (45.).

Für die aktuell sechstplatzierten "Veilchen" bedeutete die Niederlage einen Rückschlag im Kampf um das Meister-Play-off. Der Aufsteiger aus Lustenau schob sich dank des Erfolges bis auf zwei Punkte an die Wiener heran und darf weiterhin mit den Tops sechs liebäugeln.

Der SK Rapid fuhr wichtige Punkte für das Erreichen des Meister-Play-offs ein. Die Hütteldorfer feierten einen 3:0-(0:0)-Heimerfolg über den SCR Altach, sprangen auf Rang vier und vergrößerten den Vorsprung auf die siebtplatzierten Klagenfurter auf sechs Punkte. Zum Matchwinner avancierte dabei der Startelf-Debütant Oliver Strunz mit zwei Treffern (52., 81.).

Den dritten Treffer für die Grün-Weißen, die gegen Altach den dritten Sieg in Serie einfuhren, erzielte Guido Burgstaller (85.). Die Gäste aus Vorarlberg verloren auch das dritte Liga-Spiel in Serie und warten seit fünf Partien auf einen vollen Erfolg.