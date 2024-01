Salzburg leiht Daniliuc von Serie-A-Club Salernitana aus

Fußball-Bundesligist Red Bull Salzburg verstärkt seine Abwehr mit Flavius Daniliuc vom italienischen Serie-A-Verein US Salernitana 1919. Wie die Salzburger am Mittwoch mitteilten, wechselt der österreichische Innenverteidiger leihweise bis Saisonende zum Meister. "Aufgrund der Verletzung von Samson Baidoo war es notwendig, dass wir in der Defensive noch jemanden holen", erklärte Sportdirektor Bernhard Seonbuchner.

"Mit Flavius Daniliuc kommt ein Spieler, der trotz seines noch jungen Alters schon viel Erfahrung mitbringt und auch topfit ist, war er doch am Montag noch in der Serie A im Einsatz", sagte Seonbuchner über den 22-Jährigen, der mehr als fünf Jahre in der Jugend des FC Bayern München gespielt und danach den Sprung zum Profi bei OGC Nizza geschafft hatte. "Ich möchte in den nächsten Monaten so viel wie möglich spielen und mit dem Club Titel gewinnen. Da will ich mithelfen und mich so natürlich auch für die Europameisterschaft empfehlen", meinte Daniliuc.