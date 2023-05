Salzburg kann beim Gipfeltreffen mit Sturm Meister werden

In Wals-Siezenheim steigt am Sonntag (17.00 Uhr) das vorweggenommene Finale um die österreichische Fußball-Meisterschaft zwischen Red Bull Salzburg und Sturm Graz. Mit einem Sieg ist den Salzburgern der zehnte Triumph en suite nicht mehr zu nehmen. Bereits um 14.30 Uhr ist der LASK zu Gast beim SK Rapid, der nach sechs sieglosen Partien Punkte im Kampf um die Europacup-Plätze benötigt. Rapids direkte Konkurrenz trifft im Duell Austria Klagenfurt - Austria Wien aufeinander.

treffen u Nach dem Derby-Sieg gegen Rapid ist Austria Wien guten Mutes - doch ihr heutiger Gegner Austria Klagenfurt hat beim letzten Mal gewusst, wie die Wiener Violetten zu nehmen waren.

"Wir haben es uns hart erarbeitet, den Sack am Sonntag zumachen zu können", sagte Salzburg-Trainer Matthias Jaissle im Vorfeld des Titelduells gegen Sturm. Für Salzburg wäre es der insgesamt 17. Titel, die nationale Serie würde mit zehn Meisterschaften fortgeschrieben werden. "Zehn Titel in Folge zu gewinnen, wäre schon eine herausragende Geschichte", meinte Sportdirektor Christoph Freund. Salzburg ist seit 40 Heimpartien in der Liga ungeschlagen.

Die Saisonbilanz spricht allerdings für den Herausforderer, feierte Sturm doch inklusive Cup-Semifinale bisher zwei Siege und holte ein Unentschieden. Bewerbsübergreifend haben die Grazer von den vergangenen fünf Partien gegen den Dauer-Champion nur eine verloren - das war das 0:2 in Graz beim jüngsten Aufeinandertreffen am 23. April. Setzen sich die Grazer in Salzburg durch, besteht für sie noch die Chance auf das Double aus Cup und Meisterschaft. Eine Niederlage am Sonntag, und das Rennen wäre zwei Runden vor Saisonende entschieden. Denn selbst wenn die Jaissle-Truppe die sechs Punkte Vorsprung in den zwei Schlussrunden noch herschenken würde, Salzburg würde am Ende wegen der nach dem Grunddurchgang erfolgten Abrundung vorgereiht.

Fest steht, dass Salzburg auch in der entscheidenden Phase der Meisterschaft einen wegen zahlreicher Verletzungen ausgedünnten Kader kompensieren muss. Immerhin kehren am Wochenende die zuletzt gesperrten Strahinja Pavlovic und Nicolas Capaldo zurück. Sturm-Trainer Christian Ilzer hat dagegen nahezu die ganze Mannschaft an Bord. "Albian Ajeti, Sandro Ingolitsch und Alexandar Borkovic fehlen weiterhin verletzt. David Schnegg hatte noch leichte Probleme mit seiner Schulter, bei ihm müssen wir bis Sonntag abwarten, ob ein Einsatz möglich ist", erklärte der Steirer, der von einem tollen Spiel für "ganz Österreich" sprach. "Ungewohnt, dass es drei Runden vor Ende der Meisterschaft noch so viel Brisanz gibt - und das liegt ja vor allem an uns und ist ein Beweis unserer Stärke sowie Konstanz, und nicht weil Salzburg heuer so viel liegen gelassen hätte."

Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge und sechs sieglosen Partien muss Rapid am Sonntag im Heimspiel gegen den LASK zurück in die Spur finden - ansonsten droht eine Saison-Verlängerung oder sogar das Verpassen des internationalen Geschäfts. Drei Runden vor Schluss liegen die Hütteldorfer nur auf Platz fünf, der das Antreten im Europacup-Play-off und damit zwei weitere Spiele bedeutet.

Sollte Grün-Weiß in der Meistergruppe noch auf Rang sechs abrutschen, könnte man sich 2023/24 ausschließlich auf nationale Aufgaben konzentrieren. Dennoch war Trainer Zoran Barisic bemüht, Optimismus zu verbreiten. "Wir werden versuchen, unseren Plan durchzuziehen. Wir wollen gewinnen, dabei eine gute Leistung bringen und die Fans positiv und gut unterhalten", kündigte der Wiener an.

Die Niederlage gegen die Austria sei aufgearbeitet worden, es herrsche wieder eine "positive Energie" innerhalb des Teams. "Wir wissen, dass wir zuletzt zu Hause immer sehr gute Leistungen gezeigt haben. Wir werden mit sehr viel Mut und Zuversicht an das Spiel herangehen", meinte Barisic und betonte: "Ich gehe davon aus, dass die Mannschaft den Turnaround erwischt hat."

LASK-Trainer Dietmar Kühbauer hat sich an seiner alten Wirkungsstätte viel vorgenommen. "Im Saisonfinish gilt's jetzt noch einmal alles abzurufen, was wir im Tank haben. Wir freuen uns am Sonntag auf ein Spiel vor toller Kulisse und wollen aus Hütteldorf etwas mitnehmen. Wir haben in dieser Saison schon oft bewiesen, dass wir in solchen Partien bestehen können - das wollen wir auch diesmal wieder bestätigen", erklärte der Burgenländer.

Mit dem Derby-Erfolg im Gepäck geht die Wiener Austria im Hoch in die entscheidenden Runden. Der von Rapid eroberte vierte Tabellenplatz - gleichbedeutend mit dem Start in der Qualifikation zur Conference League - soll nicht mehr abgegeben werden. In der drittletzten Runde sind die Favoritner vor den Gastgebern Austria Klagenfurt gewarnt: Der Namensvetter entschied das jüngste Duell in Wien mit 2:1 für sich.

"Wir müssen das Selbstvertrauen und die Energie aus dem Derbysieg nach Klagenfurt mitnehmen", hoffte Austria-Trainer Michael Wimmer die Performance des vergangenen Wochenendes zu wiederholen. Sportdirektor Manuel Ortlechner richtete gewissermaßen einen Appell an die Mannschaft: "Der Derbysieg ist schon wieder Geschichte - so schön er auch war, er hilft uns am Sonntag nicht, man muss sich jedes Wochenende aufs Neue beweisen."

Die in letzter Minute per Elfmeter kassierte Heimniederlage gegen Klagenfurt soll sich nicht wiederholen. Haris Tabakovic und Dominik Fitz waren gegen die damals wie heute sechstplatzierten Kärntner aufgrund von Sperren nicht dabei. Das Offensivduo zauberte die "Veilchen" jüngst zum 3:1 gegen Rapid, Tabakovic schoss alle drei Tore. Der bei 17 Saisontoren haltende Schweizer traf auch in jedem der fünf letzten Auswärtsspiele der Austria.

Für Peter Pacult ist die Ausgangslage deshalb nun eine andere als vor vier Wochen. "Damals haben ihnen mit Tabakovic und Fitz wichtige Leute gefehlt. Jetzt kommen sie mit einer breiten Brust", meinte Klagenfurts Trainer. Pacult erinnerte in diesem Zusammenhang an den Frühjahrsauftakt. Beim 1:3 seiner Elf gegen die Austria kam Tabakovic in der 23. Minute für den verletzten Fitz aufs Feld und legte mit einem Doppelpack den Grundstein zu seiner Torserie im neuen Jahr.

Klagenfurt ist Sechster, hat aber noch alle Chancen, als Fünfter ins Europacup-Play-off vorzustoßen. Selbst Platz vier wäre mit einem Heimsieg gegen die Austria noch möglich. Auch Rapid wird in der letzten Runde noch am Wörthersee Halt machen. Zwischen den Spielen gegen die Wiener Großclubs ist Klagenfurt in Salzburg im Einsatz.