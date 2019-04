Salzburg in St. Pölten nur 1:1, Sturm unterlag dem WAC 1:2

Red Bull Salzburg hat in der vierten Meistergruppen-Partie der Fußball-Bundesliga erstmals Punkte abgegeben. Der Titelverteidiger erreichte am Sonntag beim SKN St. Pölten nur ein 1:1. Der LASK könnte mit einem Sieg im derzeit laufenden Spiel bei Austria Wien auf sieben Punkte herankommen. Im zweiten Nachmittagsspiel unterlag Sturm Graz dem Tabellendritten WAC mit 1:2.

Beide Tore in St. Pölten fielen aus Elfmetern: Smail Prevljak (33.) sorgte für die Halbzeitführung des Titelverteidigers, Rene Gartler (65.) glich vor 3.500 Zuschauern aus. Der überlegene Tabellenführer musste fast die komplette Spielzeit in Unterzahl agieren. Denn Andreas Ulmer hatte in der 3. Minute die Rote Karte gesehen.