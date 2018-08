Bullen-Duell in der Europa League

Salzburg in EL-Gruppe mit Leipzig, Rapid mit Villarreal

In der Gruppenphase der Fußball-Europa-League kommt es zu einem Duell der beiden Red-Bull-Clubs. Österreichs Meister Salzburg trifft in Gruppe B unter anderem auf den ebenfalls vom Getränkekonzern finanzierten deutschen Bundesligisten RB Leipzig. Rapid Wien misst sich unter anderem mit dem spanischen Topclub Villareal. Das ergab die Auslosung Freitagmittag in Monaco.

Die weiteren Gruppengegner der Salzburger sind Rosenborg Trondheim und wie bereits 2014 Celtic Glasgow. Rapid Wien bekommt es in Gruppe G neben Villarreal mit Spartak Moskau und den Glasgow Rangers zu tun. Erster Spieltag ist der 20. September. Die Gruppenphase läuft bis 13. Dezember.