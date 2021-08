Salzburg in CL-Quali gegen Jaissles Ex-Club Bröndby

Salzburg-Trainer Jaissle will in die Champions League

Ein brisantes Duell steht Matthias Jaissle auf seiner Mission Fußball-Champions-League bevor. Red Bull Salzburg trifft im Kampf um den Einzug in die Gruppenphase auf Bröndby IF, den ehemaligen Club des neuen Salzburg-Trainers. Die Roten Bullen haben gegen den dänischen Meister im ersten Play-off-Spiel (17./18. August) Heimvorteil, das Rückspiel in Bröndby, einem Vorort von Kopenhagen, findet am 24./25. August statt. Das ergab die Auslosung des Play-off am Montag in Nyon.

Jaissle war von 2017 bis 2019 unter Chef Alexander Zorniger Co-Trainer bei Bröndby, ehe er zu Red Bull wechselte und im heurigen Sommer die Nachfolger von Jesse Marsch als Cheftrainer antrat. Nun will der 33-Jährige die Salzburger zum dritten Mal in Folge in die Gruppenphase der Königsklasse führen. Bei einer Niederlage würde es für den heimischen Serienmeister in der Europa League weitergehen.

Bröndby, ein Arbeiterclub aus der westlichen Vorstadt der Hauptstadt Kopenhagen, hat in der vergangenen Saison zum elften Mal und erstmals nach 16 Jahren den Titel geholt. Die Mannschaft von Trainer Niels Frederiksen und mit dem ehemaligen Rapid-Spieler Andrija Pavlovic liegt in der noch jungen Saison nach drei Spielen mit drei Remis nur auf Rang sieben.