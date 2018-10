Salzburg im CHL-Achtelfinale gegen Rouen

Red Bull Salzburg trifft im Achtelfinale der Champions Hockey League (CHL) auf den französischen Meister Rouen Dragons. Das ergab die Auslosung am Freitag in Helsinki. Spieltermine sind der 6. bzw. der 20./21. November. Die Salzburger waren als Vorrunden-Gruppensieger in die K.o.-Phase eingezogen. Der Gegner aus der Normandie hatte hinter Kärpät Oulu Rang zwei belegt.

Im Viertelfinale würde der Sieger des Duells Kärpät Oulu (FIN) gegen die ZSC Lions aus Zürich warten. Die Schweizer waren in der Gruppe mit den ausgeschiedenen Vienna Capitals Zweiter geworden. EBEL-Meister Bozen bekommt es im Achtelfinale mit dem HC Pilsen aus Tschechien zu tun.

Play-off-Auslosung Champions Hockey League (CHL) vom Freitag:

Achtelfinale (6. bzw. 20./21. November): Red Bull Salzburg – Rouen Dragons (FRA), EV Zug – Red Bull München, Tappara Tampere (FIN) – Kometa Brno (CZE), Malmö Redhawks (SWE/Komarek) – SC Bern, Frölunda Indians (SWE) – HC Lugano (Ulmer, Müller), Kärpät Oulu (FIN) – ZSC Lions Zürich, Skelleftea AIK (SWE) – Storhamar Hamar (NOR), HC Pilsen (CZE) – HCB Südtirol (ITA)

Viertelfinale (4./5. bzw. 11. Dezember): Salzburg/Rouen – Oulu/Zürich