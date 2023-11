Salzburg holt Remis bei Real Sociedad - Man United vor dem Aus

RB Salzburg liegt dank eines torlosen Remis bei Real Sociedad weiter auf dem dritten Tabellenrang. Manchester United hingegen steht nach einem 3:3 in Istanbul vor dem Europacup-Aus.

Für RB Salzburg ging es heute im Kampf um die Europa League auswärts bei Real Sociedad um wichtige Punkte im Fernduell mit Benfica Lissabon. Zudem empfing unter anderem Arsenal London Lens mit Teamspieler Kevin Danso und Real Madrid den SSC Neapel.

Salzburg erkämpft sich einen Punkt

In Sociedad entwickelte sich von Beginn weg ein sehr unterhaltsames Duell. Nachdem die Hausherren zu Beginn spielerisch dominierten, hatte Salzburg in der 15. Minute durch Nene die beste Chance auf den ersten Treffer. Doch der junge Angreifer scheiterte mit seinem Lupfer an der Stange. Die Spanier hatten erst in der Schlussphase der ersten Halbzeit wirklich gute Möglichkeiten, brachten den Ball aber ebenfalls nicht im Tor unter. So ging es mit einem 0:0 in die Pause.

In der zweiten Halbzeit änderte sich zunächst nicht viel am Spielverlauf. Die Hausherren kontrollierten das Spiel, Salzburg ließ jedoch nicht viel zu. Und wenn die Spanier zwischendurch zu guten Chancen kamen, war Österreichs Nationateam-Torhüter Schlager zur Stelle und hielt die 0 fest. So konnten sich die Salzburger am Ende über einen verdienten Punkt freuen.

Sechs Tore in Lissabon

Im Parallelspiel sah Benfica Lissabon gegen die B-Elf von Inter Mailand zur Pause bereits wie der sichere Sieger aus. Denn Joao Mario sorgte mit einem lupenreinen Hattrick in den ersten 34 Minuten früh für eine vermeintliche Vorentscheidung. Doch die Italiener kämpften sich noch einmal zurück ins Spiel. Einen großen Anteil daran hatte Marko Arnautovic, der in der 51. Minute zum 3:1 traf. Anschließend kam Inter durch Frattesi (59.) und einen Elfmeter-Treffer von Sanchez (72.) noch zum Ausgleich. Durch dieses Remis reicht Salzburg im letzten Spiel gegen Benfica Lissabon zu Hause ein Remis, eine Niederlage mit einem Tor Unterschied oder sogar ein 0:2, um den Umstieg in die Europa League zu fixieren.

Arsenal deklassiert Lens

In London ließ Arsenal Lens mit Teamspieler Kevin Danso in der ersten Halbzeit keine Chance führte bereits nach 45 Minuten mit 5:0. Die Treffer erzielten mit Havertz, Gabriel Jesus, Saka, Gabriel Martinelli und Ödegaard fünf verschiedene Spieler. In der zweiten Halbzeit sorgte Jorginho in der 86. Minute für den 6:0-Endstand.

Im zweiten Spiel der Gruppe B drehte PSV Eindhoven das Spiel gegen den FC Sevilla nach 0:2-Rückstand noch in einen 3:2-Sieg. Spielentschiedend war dabei die Gelb-Rote Karte gegen Ocampos in der 66. Minute. Dank diesem Sieg stehen die Niederländer einen Spieltag vor dem Ende der Gruppenphase hinter Gruppensieger Arsenal auf dem zweiten Tabellenrang.

Manchester United vor dem Aus

Bereits am frühen Abend gastierte Manchester United bei Galatasaray Istanbul und benötigte einem Sieg, um den Aufstieg in das Achtelfinale am letzten Spieltag noch in der eigenen Hand zu haben. Nach 20 Minuten sah es nach Treffern von Garnacho und Fernandes sehr gut aus, doch Ziyech brachte mit dem 1:2 in der 29. Minute die Spannung zurück ins Spiel. In der zweiten Halbzeit stellte McTominay den 2-Tore-Abstand wieder her, bevor Ziyech (62.) und Aktürkoglu (71.) den Türken das Remis retteten.

Die bereits sicher als Gruppensieger feststehenden Bayern mussten sich im zweiten Spiel der Gruppe A mit einem 0:0 Heimremis gegen Kopenhagen zufrieden geben. Auch weil ein Hand-Elfmeter für die Münchner in der Nachspielzeit durch den VAR zurückgenommen wurde. Dadurch kommt es am letzten Spieltag zum direkten Duell um das zweite Achtelfinalticket zwischen Kopenhagen und Galatasaray. Derzeit stehen beide Mannschaften bei fünf Punkten, wobei Kopenhagen aufgrund der besseren Tordifferenz auf Rang zwei liegt.

In Gruppe C siegte Real Madrid dank zweier später Treffer von Nico Paz und Joselu mit 4:2 gegen den SSC Neapel. Die weiteren Treffer erzielten Rodrygo (11.) und Bellingham (22.) bzw. Simeone (9.) und Zabo Anguissa (47.). Neapel reicht am letzten Spieltag im Heimspiel gegen Braga damit bereits ein Remis zum Aufstieg ins Achtelfinale.

self all Open preferences.