Salzburg gewinnt in CHL bei Stavanger nach Penaltyschießen

Österreichs Meister Salzburg hat in der Champions Hockey League den zweiten Sieg im dritten Auftritt eingefahren. Im Auswärtsspiel bei den Stavanger Oilers mussten die Salzburger am Freitag zum wiederholten Mal in die Overtime, im Penaltyschießen wurde das 3:2 (1:0,1:2,0:0;0:0) schließlich fixiert. Weiter geht es für das Team von Head Coach Matt McIlvane am Sonntag bei Ilves Tampere in Finnland.

Thomas Raffl (8.) brachte die ohne den erkrankten Dominique Heinrich angetretenen Salzburger in Norwegen per Abstauber im Powerplay früh voran. Der Kapitän der Gäste hatte im Finish des ersten Drittels das 2:0 vor Augen, schoss aber knapp am Gehäuse vorbei. Salzburg schien dennoch auf Kurs, nachdem Peter Hochkofler einen Abpraller nach einem Bully zum 2:0 (23.) nutzte.

Doch Stavanger wusste zu kontern. Der 40-jährige Greg Mauldin nutzte den ersten Patzer im Defensivverhalten der Österreicher zum Anschlusstreffer (28.), in der 36. Minute stand der Amerikaner im Spiel vier gegen vier dann beim Ausgleich im Zentrum völlig frei und bezwang David Kickert erneut. Die Norweger um Ex-Graz-Coach Todd Bjorkstrand waren im dritten Drittel dem dritten Treffer dann näher. Der sollte auch in der Verlängerung nicht fallen, wobei beide Teams Möglichkeiten auf die Entscheidung vorfanden. Peter Schneider traf zunächst Metall, dann stand Kickert bei einer 4:3-Überzahlsituation unter Dauerbeschuss.

In der Overtime bewiesen die Salzburger schließlich Effizienz. Mit Ali Wukovits, Troy Bourke und Benjamin Nissner trafen alle drei Schützen, die Norweger gingen leer aus.