Salzburg gewann EBEL-Schlager gegen Linz 7:3

Red Bull Salzburg hat am Sonntag den Schlager in der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) gegen die Black Wings Linz 7:3 gewonnen. Die Bullen sind nun Tabellenzweite. Die Graz 99ers (5:2 gegen die Innsbrucker Haie) und der KAC (3:2 nach Penaltyschießen gegen HCB Südtirol) folgen punktegleich dahinter. Schlusslicht VSV verlor gegen Fehervar mit 1:4. Znojmo gewann gegen Medvescak Zagreb mit 7:6 n.P.

Salzburg gelang eine starke Generalprobe für das Viertelfinal-Rückspiel in der CHL am Dienstag bei Oulu Kärpät (Hinspiel 3:2). Die Mannschaft von Greg Poss sorgte im Mitteldrittel für die Vorentscheidung, in dem Raphael Herburger (31./PP, 34.) und John Hughes (40.) ihr Team von 1:1 auf 4:1 in Führung brachten. Die Salzburger gerieten danach nicht mehr in Gefahr und feierten den sechsten Sieg in Folge und beendeten die Linzer Erfolgsserie von zuletzt sechs Erfolgen.