Salzburg-Gegner Milan nur 0:0 bei Sassuolo

Salzburgs Champions-League-Eröffnungsgegner AC Milan ist in der 4. Runde der Serie A nicht über ein 0:0 bei Sassuolo hinausgekommen. Der italienische Fußball-Meister bestimmte am Dienstag zwar weitgehend das Spiel, kam aber vorne kaum in gefährliche Positionen und hatte Glück, dass Sassuolo-Stürmer Domenico Berardi in der 23. Minute einen Elfmeter verschoss. Rechtsverteidiger Alessandro Florenzi wurde in der 91. Minute zudem mit einer anscheinenden Verletzung ausgetauscht.

Milan ist mit je zwei Siegen und Unentschieden weiter ungeschlagen. Red Bull Salzburg empfängt die "Rossoneri" am kommenden Dienstag zum Auftaktmatch in der Gruppe E in Wals-Siezenheim.