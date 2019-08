Salzburg fordert Real Madrid - "Absolut geile Sache"

Österreichs Fußball-Serienmeister Red Bull Salzburg empfängt am Mittwochabend (19.00 Uhr) den Champions-League-Rekordsieger Real Madrid. "Natürlich ist dieses Match eine absolut geile Sache. Wie schon gegen Chelsea geht es für uns wieder gegen absolute Weltklassespieler, gegen die wir auch bestehen möchten", betonte Abwehrspieler Jerome Onguene.

30.188 Zuschauern werden in der ausverkauften Arena in Wals-Siezenheim für die entsprechende Stimmung bei diesem Test für die Champions-League-Premiere der "Bullen" im Herbst sorgen. Viele dieser Stadion-Besucher waren schon beim spektakulären 3:5 vergangene Woche gegen Europa-League-Gewinner Chelsea dabei. Diesmal bekommen es Kapitän Andreas Ulmer und Co. mit Weltfußballer Luka Modric, den Ex-Weltmeistern Sergio Ramos und Toni Kroos oder Belgiens Ausnahmekicker Eden Hazard zu tun.